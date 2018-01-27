В Чехии завершился второй тур президентских выборов

ПРАГА, 27 янв — РИА Новости. В Чехии в 14:00 (16:00 мск) завершилось голосование во втором туре президентских выборов, гражданам предстояло выбрать между двумя кандидатами: действующим главой государства Милошем Земаном и экс-председателем Академии наук Йиржи Драгошем. Голосование традиционно проходило в течение двух дней, в пятницу и субботу, никаких серьезных происшествий на участках не зафиксировано.

"Явка избирателей во втором туре, по предварительным данным, оказалась чуть выше, чем в первом (12-13 января), когда к урнам для голосования пришли 61,92 процента из 8,5 миллиона зарегистрированных избирателей", — сообщило республиканское статуправление.

Ведомство предполагает завершить подсчет голосов к 18:00 (20:00 мск) субботы. Ожидается, что преимущество одного из кандидатов будет минимальным, об этом свидетельствовали и последние опросы общественного мнения.

По данным социологов, избирательную базу Земана составляют в основном жители провинции — из сел и небольших городков, как правило, люди старшего возраста, с невысоким уровнем образования, консервативно настроенные.

К сторонникам Драгоша относят городскую интеллигенцию, успешных менеджеров, студентов и молодых специалистов. Кроме того, пятеро из семи выбывших после первого тура претендентов на Пражский Град призвали своих сторонников голосовать во втором туре за Драгоша. К этому же склоняли своих избирателей и лидеры правых партий.

Земан ранее занимал посты председателя Чешской социал-демократической партии (1993-2001 годы), председателя парламента (1996-1998 годы) и премьер-министра (1998-2002 годы), при нем республика вступила в НАТО (1999 год) и готовилась к вступлению в Евросоюз (2004 год). В 2013 году Земан победил на первых прямых президентских выборах и 8 марта того же года принял присягу в качестве главы государства. Земану 73 года.

Драгош — один из самых известных в Европе ученых-химиков, в 2008-2017 годах он возглавлял Академию наук республики. В течение этого срока ему удалось воспрепятствовать давлению со стороны разных политиков, пытавшихся существенно снизить уровень финансирования научных учреждений. Политического опыта Драгош фактически не имеет. Ему в феврале исполнится 69 лет.

Сторонники Драгоша отмечают его нацеленность на укрепление сотрудничества Чехии с ЕС и НАТО, поддержку антироссийских санкций. В свою очередь, Земан, по их мнению, "толкает" республику на Восток, пытаясь сблизить ее с Россией и Китаем, выступает за отмену антироссийских санкций.

В первом туре выборов Земан набрал 38,56 процента голосов, Драгош занял второе место с 26,6 процента.