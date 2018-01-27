СМИ узнали о намерении Британии продлить переходный период после Brexit

Демонстрант с флагами ЕС и Великобритании в центре Лондона. Архивное фото

Демонстрант с флагами ЕС и Великобритании в центре Лондона. Архивное фото

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Британские чиновники ведут переговоры с Евросоюзом об увеличении срока переходного периода после Brexit до почти трех лет, сообщает издание Telegraph.

По данным издания, многие члены правительства озабочены целесообразностью официально озвученного срока переходного периода сроком около двух лет, учитывая глобальные изменения, которые может вызвать "жесткий" Brexit.

"Хотя это не официальная политика правительства, Великобритания тайно начала прощупывать высокопоставленных чиновников в Евросоюзе по поводу того, может ли переходный период быть увеличен", — пишет газета.

По информации издания, источник в ЕС заявил, что вопрос об увеличении переходного периода сроком дольше, чем до 2020 года, обсуждался, но точная дата окончания этого срока не упоминалась. По словам другого источника, Британия обсуждала возможность продления периода до 31 декабря 2021 года.

Представитель правительства Британии отметил, что это "решительная ложь", и период должен длиться около двух лет, пишет газета.

Издание отмечает, что любая попытка увеличить переходный период может привести к жесткой реакции со стороны сторонников выхода Британии из ЕС от Консервативной партии.

Предполагается, что после формального Brexit между ЕС и Соединенным Королевством будет действовать ограниченный во времени переходный период, во время которого будут действовать существующие соглашения и законы между Брюсселем и Лондоном. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Ожидается, что договоренность с Брюсселем относительно переходного периода для имплементации условий соглашения по выходу Великобритании из ЕС будет достигнута до конца марта.