В Литве заявили, что в земле еще много взрывчатки со времен войн

ВИЛЬНЮС, 27 янв — РИА Новости. В литовской земле после двух мировых войн сохранилось немало взрывчатых веществ, поэтому жителям республики следует быть внимательнее, заявил командующий подразделением по нейтрализации взрывчатых веществ литовской армии Нериюс Алекна.

"Хотя по сравнению с 2016 годом вызовов на операции по ликвидации взрывчатки было меньше, чем в прошлом, ситуация остается довольно сложной – в нашей земле еще немало взрывчатых веществ оставшихся после двух мировых войн", — цитирует Алекну в субботу пресс-служба Минобороны Литвы.

По данным министерства, в прошлом году военнослужащие инженерного батальона сухопутных сил литовской армии вызывались на операции по нейтрализации взрывчатки 923 раза, была проверена площадь размером более девяти гектаров. Как отмечается в сообщении министерства обороны, самой опасной территорией в плане сохранившихся в земле взрывчатых веществ остается Вилкавишский район, в котором саперы проводили работы 103 раза, и Клайпедский район – саперы в это район вызывались 89 раз.

"Наши военные делали то, что должны были сделать – реагировали, оценивали ситуацию и, что важно, – ликвидировали опасные находки. Теоретически, каждая находка могла унести жизнь людей, нанести увечья и ущерб имуществу", — сказал командующий.

По данным ведомства, самую сложную операцию по ликвидации взрывчатки саперы выполнили в начале октября прошлого года в Вильнюсе, когда работы по нейтрализации найденной на улице Дейнавос авиационной бомбы длилась почти сутки. Обычно операция продолжается 4-6 часов.

В сентябре прошлого года на бывшем полигоне Рудининкай в Вильнюсском районе военные успешно нейтрализовали 250 килограммовую авиационную бомбу. Тогда взрывчатка была ликвидирована на месте. Военные саперы напоминают жителям Литвы, что при обнаружении подозрительных предметов в земле следует немедленно звонить на единый телефон помощи.