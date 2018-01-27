ФБР подтвердило, что смерть Лесина не была насильственной

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США опубликовало материалы по делу о смерти бывшего министра печати России Михаила Лесина, подтверждающие, что он скончался в результате несчастного случая.

Ранее Россия потребовала у США предоставить эти материалы на основании договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

ФБР выложило на своем сайте первую часть документов. В пакете 56 страниц, включая внутреннюю переписку бюро, заключения судмедэкспертов, а также пресс-релизы, в том числе заявление бюро от 28 октября 2016 года о закрытии расследования и установлении причины смерти.

Следователи пришли к выводу, что причиной смерти бывшего министра стал несчастный случай, а дополнительным фактором было злоупотребление алкоголем.

Тело Михаила Лесина нашли в отеле "Дюпон Серкл" в Вашингтоне 5 ноября 2015 года. Видео с камер наблюдения позволило установить, что в последний раз он вошел в свой номер накануне утром.

"Расследование установило, что нет никаких доказательств того, что Лесин скончался в результате убийства или противозаконных действий третьих лиц", — говорится в документах.

Михаил Лесин занимал пост министра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций с 1999 по 2004 год. Затем в течение пяти лет был советником президента России, курировал вопросы развития СМИ и информационных технологий. В 2013-2015 годах возглавлял "Газпром-медиа холдинг".

Согласно заключению экспертов, бывший министр умер от тупых травм головы в сочетании с травмами шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, причиной которых стали падения в состоянии острого алкогольного отравления.