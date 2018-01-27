ФБР подтвердило, что смерть Лесина не была насильственной

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США опубликовало материалы по делу о смерти бывшего министра печати России Михаила Лесина, подтверждающие, что он скончался в результате несчастного случая.
ФБР выложило на своем сайте первую часть документов. В пакете 56 страниц, включая внутреннюю переписку бюро, заключения судмедэкспертов, а также пресс-релизы, в том числе заявление бюро от 28 октября 2016 года о закрытии расследования и установлении причины смерти.
Следователи пришли к выводу, что причиной смерти бывшего министра стал несчастный случай, а дополнительным фактором было злоупотребление алкоголем.
Тело Михаила Лесина нашли в отеле "Дюпон Серкл" в Вашингтоне 5 ноября 2015 года. Видео с камер наблюдения позволило установить, что в последний раз он вошел в свой номер накануне утром.
"Расследование установило, что нет никаких доказательств того, что Лесин скончался в результате убийства или противозаконных действий третьих лиц", — говорится в документах.