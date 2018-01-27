В МИД Польши пояснили, к кому относится закон об отрицании Волынской резни

ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Польский закон об ответственности за отрицание Волынской резни и пропаганду бандеровской идеологии относится только к тем, кто публично отрицает эти события, а не к исследователям, говорится в заявлении МИД Польши, распространенном в субботу.
"В связи с заявлением МИД Украины по поводу принятия 26 января 2018 года Сеймом Польши закона "о внесении изменений в закон об ИНП … "законотворческий процесс вышеуказанного правового акта не был завершен", — говорится в заявлении.
"Намерением инициаторов закона является противодействие отрицанию или снижению ответственности виновных в преступлениях, совершенных образованиями коллаборационистов", — пояснили в МИД.
В заявлении отмечается, что законопроект относится только к лицам, которые "публично и вопреки фактам отрицают наличие вышеуказанных преступлений". В МИД подчеркнули, что научная и художественная деятельность "не представляет собой преступления по смыслу данного закона". "Польская сторона подтверждает свою готовность строить отношения стратегического партнерства с Украиной. Однако, как мы неоднократно подчеркивали, это партнерство должно быть основано на правде", — заключили в польском внешнеполитическом ведомстве.
Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек. Исследователи с Украины считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с Украинской повстанческой армией (в настоящее время ОУН-УПА* запрещена в РФ), в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.