В Гонконге обнаружили бомбу весом 450 кг, эвакуированы более тысячи человек

ПЕКИН, 27 янв — РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек были эвакуированы в субботу после того, как на одной из стройплощадок новой ветки метро в центральной части Гонконга был обнаружен неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны весом 450 килограммов, пишет издание South China Morning Post.

Как сообщалось ранее, неразорвавшаяся бомба длиной 140 сантиметров и диаметром 45 сантиметров была обнаружена в субботу утром на глубине 15 метров под землей рабочими, участвующими в строительстве новой ветки метро в районе Ван Чай.

На месте обнаружения снаряда уже несколько часов работают саперы, полицейские и пожарные, периметр оцеплен. Для обеспечения безопасности жителей города сотрудники правоохранительных органов очистили и оцепили территорию радиусом в 400 метров вокруг снаряда.

Специалистам удалось определить, что это снаряд ANM-65, он был сброшен на Гонконг американским бомбардировщиком в период между 1941 и 1945 годами в разгар Второй мировой войны. Снаряд содержит порядка 250 килограммов взрывчатых веществ, саперы планируют обезвредить бомбу к полуночи (19.00 мск).

Руководитель группы саперов сообщил изданию, что один из детонаторов поврежден, что делает крайне опасным любое передвижение снаряда. В случае если произойдет взрыв, радиус поражения может составить 200 метров, при этом осколки снаряда могут разлететься на расстояние до двух километров. Поэтому специалисты намерены проделать в оболочке снаряда два отверстия и сжечь внутри взрывчатые вещества, что займет порядка 3 часов.

Это уже не первая бомба военных времен, найденная в Гонконге. В январе прошлого года также на стройплощадке был обнаружен 220-килограммовый американский снаряд.