Ардан считает, что в вопросе о домогательствах каждый имеет право на мнение

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Тамара Ходова. Французская актриса и режиссер Фанни Ардан считает, что в вопросе о сексуальных домогательствах каждый имеет право на свое мнение, и это личная ответственность каждого.

Ранее группа из 100 женщин, в числе которых французская актриса Катрин Денев, немецкая актриса Ингрид Кавен и французская писательница Катрин Милле, в открытом письме, опубликованном французской газетой Monde, выступили против волны "ненависти к мужчинам", которая возникла после публикации на Западе материалов о домогательствах.

"Мне всегда казалось, что сила любой страны в свободе высказывания. Любые мнения могут быть высказаны, но это личная ответственность каждого. Я вообще далека от менталитета толпы. Мне кажется, что женщина и мужчина — это противоречивые создания. Именно это делает людей такими вдохновляющими. Иначе все бы говорили и делали одно и то же. Меня именно это и привлекает", — сказала Ардан в интервью РИА Новости.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры политики, шоу-бизнеса и киноиндустрии. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

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