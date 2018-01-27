Польша надеется на постоянное присутствие американских военных

ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Польша настаивает на постоянном присутствии в стране военного контингента США, заявил в субботу министр иностранных дел Яцек Чапутович.

"Наличие в Польше американских солдат дает нам, полякам, ощущение безопасности, за что мы благодарны", — сказал Чапутович после встречи премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Варшаве.

"Надеемся на то, что это присутствие будет постоянным", — добавил он.

Также польский министр надеется на серьезное участие США в модернизации польской армии. Он отметил, что скоро будут реализованы несколько контрактов, в том числе на поставку систем ПРО Patriot.

В настоящее время в Польше размещена американская механизированная бригада численностью 3,5 тысячи человек.