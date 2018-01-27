Температура в бишкекских больницах стабилизировалась после аварии на ТЭЦ

БИШКЕК, 27 янв — РИА Новости. В больницах столицы Киргизии частично удалось стабилизировать температурный режим после аварии на ТЭЦ города, произошедшей во время аномального похолодания, сообщает в субботу пресс-служба минздрава республики.
"Больницы Бишкека стараются работать в штатном температурном режиме 18-22 градусов. В связи с аварией на столичной ТЭЦ наблюдалось временное понижение температуры, но все необходимые меры предприняты: был усилен контроль, особенно в реанимациях и детских отделениях", — приводит слова министра здравоохранения Талантбека Батыралиева пресс-служба ведомства.
Во время экстренной пресс-конференции в Бишкеке мэра столицы Албек Ибраимов сообщил, что температура отопительной воды на выходе с ТЭЦ сейчас составляет около 50 градусов вместо положенных 86. "Произошла нештатная ситуация: из строя вышли старые котлы, неполадки устраняют. Просим горожан отнестись к теплоэнергии бережно. Не включайте лишние электроприборы. Ситуация исправляется, через 6-10 часов все придет в норму", — заверил он.
По его словам, создана специальная комиссия по устранению аварии на ТЭЦ Бишкека, в состав которой вошли руководители энергоструктур республики.
ТЭЦ Бишкека — это единственный крупный централизованный источник снабжения теплом и электроэнергией детских садов, школ, больниц, предприятий и учреждений, многоквартирных жилых домов Бишкека которая обслуживает более 120 тысяч абонентов — квартир и офисных помещений столицы. В прошлом году завершился проект модернизации станции, которую провела китайская компания TBEA, установив два новых котла.