Температура в бишкекских больницах стабилизировалась после аварии на ТЭЦ

БИШКЕК, 27 янв — РИА Новости. В больницах столицы Киргизии частично удалось стабилизировать температурный режим после аварии на ТЭЦ города, произошедшей во время аномального похолодания, сообщает в субботу пресс-служба минздрава республики.

Вечером в пятницу на единственной ТЭЦ Бишкека произошла авария, которая привела к снижению объема воды, подаваемой в трубы центрального отопления столицы Киргизии. В среду МЧС Киргизии распространило штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием на всей территории республики. По данным синоптиков, с 26 января температура воздуха в горных районах республики опустилась до минус 45 градусов. Все подразделения МЧС Киргизии переведены на усиленный вариант несения службы, приостановлен учебный процесс в школах республики. В результате переохлаждения погибли 15 человек.

"Больницы Бишкека стараются работать в штатном температурном режиме 18-22 градусов. В связи с аварией на столичной ТЭЦ наблюдалось временное понижение температуры, но все необходимые меры предприняты: был усилен контроль, особенно в реанимациях и детских отделениях", — приводит слова министра здравоохранения Талантбека Батыралиева пресс-служба ведомства.

Как сообщили корреспонденту РИА Новости очевидцы, в ряде столичных клиник, в частности, в нацгоспитале, пациентам, имеющим такую возможность, предложили временно отправиться по домам. Ранее в минздраве сообщили, что, к сожалению, у медиков нет возможности обеспечить обогревателями каждую палату, кроме того, старая электропроводка "не выдержит такую нагрузку".

Во время экстренной пресс-конференции в Бишкеке мэра столицы Албек Ибраимов сообщил, что температура отопительной воды на выходе с ТЭЦ сейчас составляет около 50 градусов вместо положенных 86. "Произошла нештатная ситуация: из строя вышли старые котлы, неполадки устраняют. Просим горожан отнестись к теплоэнергии бережно. Не включайте лишние электроприборы. Ситуация исправляется, через 6-10 часов все придет в норму", — заверил он.

По его словам, создана специальная комиссия по устранению аварии на ТЭЦ Бишкека, в состав которой вошли руководители энергоструктур республики.

ТЭЦ Бишкека — это единственный крупный централизованный источник снабжения теплом и электроэнергией детских садов, школ, больниц, предприятий и учреждений, многоквартирных жилых домов Бишкека которая обслуживает более 120 тысяч абонентов — квартир и офисных помещений столицы. В прошлом году завершился проект модернизации станции, которую провела китайская компания TBEA, установив два новых котла.