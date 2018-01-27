"Талибан"* взял ответственность за взрыв в дипломатическом квартале Кабула

Пострадавший от взрыва в Кабуле, Афганистан. 27 января 2018

Пострадавший от взрыва в Кабуле, Афганистан. 27 января 2018

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщает агентство "Пажвак".

Взрыв прогремел в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. По последним данным, погибли не менее 40 человек, еще 140 получили ранения. Повреждены многие здания, в них выбило окна.

По данным телеканала 1TV, взрыв совершил террорист-смертник на заминированном автомобиле.

Российское посольство находится далеко от дипломатического квартала, данных о пострадавших россиянах нет.

* Террористическая организация, запрещенная в России.