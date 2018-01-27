При взрыве в дипломатическом квартале Кабула погибли десять человек

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Десять человек погибли при взрыве в Кабуле, информации о пострадавших россиянах нет, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Кабуле.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. По данным телеканала 1TV, взрыв был совершен террористом-смертником на заминированном автомобиле. Ответственность за атаку на данный момент не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок.

"По предварительным данным, 10 человек погибли, около 50 ранены. Взрыв произошел на перекрестке Садорат у бывшего здания МВД", — сообщили в посольстве.

"Информация о пострадавших российских гражданах не поступала", — добавили в диппредставительстве.

Российское посольство находится далеко от места теракта.