Число пострадавших при взрыве в Кабуле увеличилось до 79, сообщили СМИ

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. По меньшей мере 79 человек пострадали в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, передает телеканал 1TV со ссылкой на местный минздрав.

Ранее сообщалось о 50 пострадавших.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна.

По данным телеканала 1TV, взрыв был совершен террористом-смертником на заминированном автомобиле. Ответственность за атаку на данный момент не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок.

Ранее сообщалось, что посольство России находится далеко от дипломатического квартала.