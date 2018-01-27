Под санкции попадают достойные люди, считает депутат парламента ДНР

ДОНЕЦК, 27 янв — РИА Новости. Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Екатерина Губарева заявила в интервью РИА Новости, что санкции со стороны стран Запада никак не отразились на ее жизни, но сам факт включения имени того или иного политика в санкционный список показывает, что он "сделал что-то значимое".

Губарева попала в санкционные списки США и ЕС еще в 2014 году, в начале конфликта в Донбассе. В то время она занимала пост министра иностранных дел ДНР.

По ее словам, попадание в санкционный список на ее жизнь "не особо повлияло" и уголовного преследования она не опасается.

"Счетов за границей я не имею, бизнеса за границей я не имею. Мне это не мешает… Мы находимся либо на территории Российской Федерации, либо на территории Донецкой народной республики, либо на территории соседней ЛНР. Здесь мы в безопасности. В отношении преследований опасения нет", — сказала депутат.

По мнению Губаревой, само появление санкционных списков показывает, "что в Европе или США не способны к переговорам и не хотят понять, что мир может меняться без их участия".

"У нас между собой, участниками таких списков, есть свое отношение к этому. Это списки достаточно достойных людей. Внесение в эти списки означает, что ты что-то сделал значимое", — добавила она.