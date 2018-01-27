СМИ: в Ираке из-за ошибки американских пилотов погибли семь человек

КАИР, 27 янв — РИА Новости. Американский вертолет по ошибке обстрелял автомобили сил безопасности в районе Эль-Багдади в иракской провинции Эль-Анбар. Семь человек погибли, еще 11 получили ранения, сообщил телеканал "Ас-Сумария".

По его данным, под обстрел попали руководитель местной полиции, а также глава администрации, которые направлялись на встречу с шейхом местного племени.

При этом командование объединенных антитеррористических сил Ирака заявило, что в том районе проходила спецоперация по поимке террориста, которую с воздуха поддерживали силы международной коалиции. Уже когда она завершилась, из соседнего дома в силовиков бросили гранату, после чего произошло боестолкновение.

На обратном пути военные заметили с вертолетов скопление вооруженных людей, "нахождение которых не было заранее согласовано", и открыли по ним огонь.

"Объединенное командование поручило провести расследование случившегося", — говорится в сообщении.