В ДНР заявили, что силовики 11 раз нарушили перемирие за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (207)

ДОНЕЦК, 27 янв — РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня за сутки, сообщили журналистам в субботу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы четырех населенных пунктов. Противник применял 120- и 82-миллиметровые минометы, различные типы гранатометов, крупнокалиберное стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) уточнили, что по территории республики украинские силовики за прошедшие сутки выпустили почти 20 мин. Также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Донецкое направление: минометы калибра 120 и 82 миллиметра применялись два раза, выпущено 18 мин", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.