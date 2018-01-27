В Грузии семья из шести человек погибла в ДТП

ТБИЛИСИ, 27 янв – РИА Новости. Шесть человек погибли в ночь на субботу в результате ДТП на западе Грузии, все они были членами одной семьи, сообщают грузинские СМИ.

По данным СМИ, легковой автомобиль столкнулся с трейлером около Рикотского тоннеля. Водитель легкового автомобиля выжил. Пятеро пассажиров погибли на месте, среди них двое детей, один скончался после госпитализации.

По предварительной версии МВД, правила дорожного движения нарушил водитель трейлера, который двигался на большой скорости по встречной полосе. Он задержан.

МВД Грузии начало следствие по седьмой части 276 статьи УК Грузии – "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим этим транспортным средством, повлекшее причинение смерти двух или более человек". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.