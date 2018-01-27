Порошенко поддержал расширение американских санкций против России

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает решение минфина США о расширении списка санкций против России и считает, что его встречи с американским руководством в Давосе свидетельствуют о том, что санкции будут только усиливаться.

В пятницу США ввели новые санкции против 21 гражданина России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девяти компаний, зарегистрированных на Украине и в РФ. В список, в частности, попали высокопоставленные чиновники из РФ, структуры "Сургутнефтегаза" и другие российские компании. Как отмечал минфин США, санкции введены в связи с ситуацией на Украине. Вице-премьер правительства республики Крым Дмитрий Полонский стал фигурантом санкционного списка США еще в 2016 году.

"Приветствую решение минфина США о дальнейшем расширении списка санкций против России за ее грубую агрессию против Украины. Мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционная политика против России будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.