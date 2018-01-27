Порошенко поддержал расширение американских санкций против России

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает решение минфина США о расширении списка санкций против России и считает, что его встречи с американским руководством в Давосе свидетельствуют о том, что санкции будут только усиливаться.
"Приветствую решение минфина США о дальнейшем расширении списка санкций против России за ее грубую агрессию против Украины. Мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционная политика против России будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.