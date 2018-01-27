Сенатор прокомментировал призыв Порошенко создать коалицию против России

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Призыв президента Украины Петра Порошенко создать "новую коалицию" против России свидетельствует о больших проблемах в его политике. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в интервью RT.

"Подобные заявления, мне кажется, Порошенко делает от отчаяния, поскольку никакой поддержки особо со стороны ЕС не чувствует", — отметил сенатор.

По его словам, ранее Порошенко говорил о "гибридной войне", которую Россия якобы ведет против Украины, а теперь принялся "пугать Европу". Сенатор подчеркивает, что такое поведение украинского лидера связано, прежде всего, с окончанием его президентского срока и отсутствием каких-либо положительных итогов.

При этом Цеков добавил, что предложение Порошенко вряд ли кто-то воспримет всерьез, поскольку на сегодняшний день все больше стран ЕС осознают необходимость сотрудничества с Россией.

Ранее Порошенко в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал европейские страны объединиться и создать "новую коалицию" против России.