В Чехии начался второй день второго тура президентских выборов

Избиратели во время голосования на президентских выборах в Праге. Архивное фото

Избиратели во время голосования на президентских выборах в Праге. Архивное фото

ПРАГА, 27 янв — РИА Новости. В Чехии в субботу в 08.00 (09.00 мск) начался второй день второго тура президентских выборов, в котором граждане выбирают из двух кандидатов – действующего главы страны Милоша Земана и экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша.

"В первый день голосования во втором туре явка избирателей составила около 50%, что заметно выше, чем во время первого тура (12-13 января), когда в первый день голосования на участки пришло около 40% избирателей", — сообщила пресс-служба национального статуправления.

Голосование продлится до 14.00 (16.00 мск), после чего начнется подведение итогов выборов.

© AP Photo / Petr David Josek Процедура выборов президента Чехии

Последние перед выборами опросы общественного мнения свидетельствуют о примерно равных шансах обоих кандидатов на победу, поэтому и Земан, и Драгош во время коротких пресс-конференций при голосовании в пятницу призвали избирателей принять активное участие в выборах.

Первый день голосования прошел без каких-либо инцидентов. Статуправление предполагает сообщить окончательные результаты выборов к 18.00 (20.00 мск) субботы.