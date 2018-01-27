Элладская церковь выступила против слова "Македония" в названии БЮРМ

АФИНЫ, 27 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Элладская православная церковь считает неприемлемым использование термина "Македония" в названии Бывшей югославской республики Македония (БЮРМ), поскольку оно ведет к церковному расколу, поощряет ирредентистские настроения в Скопье и призывает решить вопрос на основе национального консенсуса, говорится в сообщении Священного Синода Элладской Церкви о внеочередном заседании, прошедшем в пятницу под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.

Синод третий раз за полтора месяца обсуждал "македонский вопрос", который, как отмечает Греческая православная церковь, имеет и церковное измерение, поскольку связан с раскольнической "Македонской православной церкви".

Ряд СМИ в последние дни критиковали архиепископа Иеронима, который накануне прошедшего 21 января в Салониках грандиозного митинга заявил на встрече с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, что "в этот час требуются не митинги и крики, а национальное единство, объединение и единодушие".

"(Синод) выражает сожаление и горечь, что некоторые намеренно неправильно истолковали трезвый и объединяющий призыв его председателя, архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, высказавшегося за необходимость решения всей проблемы с точки зрения национального консенсуса, объединения и единодушия", — говорится в сообщении Синода.

"Священный Синод отмечает, что некоторые должным образом не прочитали письмо и не поняли по существу дух четкой позиции, который заключается в непринятии Церковью термина "Македония" или производных от него в качестве составного компонента имени государства Скопье, что повлияло бы также на название раскольнической самопровозглашенной церкви "Македонии", — говорится в сообщении Синода.

Церковь заявляет, что "полностью осознает свою историческую ответственность и выразила ее в ясной и недвусмысленной форме, полностью разделяя разумное беспокойство иерархов" метрополий в Македонии и законное беспокойство всего греческого народа по этому "чрезвычайно чувствительному национальному вопросу". "Потому что название "Македония" охватывает и достигает кульминации в ирредентистских настроениях государства Скопье", — говорится в сообщении.

Синод заявил, что уважает право клириков и прихожан на свободное выражение мнения. В то же время Священный Синод заявил, что не принимает участия в политических процессах и подходах и не намерен участвовать в каких-либо политических играх.

Афины и Скопье почти 30 лет не могут решить спор из-за названия государства, возникшего после развала Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО. По мнению Афин, название "Македония" отражает политику ирредентизма и может стать причиной территориальных претензий Скопье. В Греции соседнюю страну называют "государство Скопье".