На стройке в Гонконге обнаружили неразорвавшийся снаряд

ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Неразорвавшийся снаряд, предположительно, времен Второй мировой войны был обнаружен в субботу на стройке в Гонконге, говорится в заявлении на сайте местной полиции.

Неразорвавшаяся бомба была обнаружена в субботу утром на глубине 15 метров под землей рабочими, участвующими в строительстве новой ветки метро в районе Ван Чай.

Как сообщили в полиции, снаряд достигает 140 сантиметров в длину, ее диаметр — 45 сантиметров. После обнаружения снаряда рабочие немедленно сообщили об инциденте в полицию. На место прибыли полицейские, пожарные и отряд саперов, всех рабочих эвакуировали из опасной зоны, периметр был оцеплен.

Саперы в настоящий момент оценивают возможную опасность и пытаются обезвредить бомбу.

По версии специалистов, найденный снаряд был сброшен на Гонконг в период между 1941 и 1945 годами в разгар Второй мировой войны. Это уже не первая бомба военных времен, найденная в Гонконге. В январе прошлого года также на стройплощадке был обнаружен 220-килограммовый американский снаряд.