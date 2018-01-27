В Бишкеке произошла авария на ТЭЦ

БИШКЕК, 27 янв – РИА Новости. На единственной ТЭЦ Бишкека произошла авария, которая привела к снижению воды, подаваемой в трубы центрального отопления столицы Киргизии, об этом РИА Новости сообщили в субботу в пресс-службе правительства республики.

В среду МЧС Киргизии объявило штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием на всей территории республики. По данным синоптиков, начиная с 26 января, температура воздуха в горных районах может опуститься до —45 градусов. Все подразделения МЧС Киргизии переведены на усиленный режим несения службы, в школах отменены занятия. Из-за морозов в Бишкеке с начала января погибли 15 человек.

"На ТЭЦ накануне вечером произошла авария", — сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы ОАО "Электрические станции", в результате неполадок на ТЭЦ Бишкека "была снижена нагрузка с 340 МВт до 154 МВт из-за временного отказа оборудования подачи подпиточной воды", что привело к снижению температуры воды.

"На данный момент идет восстановление штатного температурного режима и нагрузки станции", — заявили в пресс-службе. В ОАО пояснили, что в Бишкек переброшены дополнительные энергомощности с ГЭС республики, чтобы не допустить перебоев с электроэнергией.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава, тяжелая ситуация сложилась в больницах столицы, медики подключают обогреватели в палатах экстренной терапии. "К сожалению, мы не можем обеспечить обогревателями каждую палату, да такую нагрузку и не выдержит старая электропроводка", — заявил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, который экстренно посетил отделения Национального госпиталя.

ТЭЦ Бишкека — это единственный крупный централизованный источник снабжения теплом и электроэнергией детских садов, школ, больниц, предприятий и учреждений, многоквартирных жилых домов, который обслуживает более 120 тысяч абонентов. В прошлом году завершился проект модернизации станции, которую провела китайская компания TBEA, установив два новых котла.