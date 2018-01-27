В ЛНР заявляют о соблюдении режима тишины в Донбассе в течение суток

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (207)

ЛУГАНСК, 27 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики за сутки не зафиксировала обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны периодически обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался", — сообщили в пресс-службе. В Народной милиции уточнили, что перемирие соблюдается третьи сутки подряд.