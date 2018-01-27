Завраться за 20 секунд: блогер уличил Порошенко во лжи в интервью Bloomberg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Киевский экономист и блогер Виктор Скаршевский заявил, что президент Петр Порошенко трижды солгал в интервью Bloomberg.

При этом, по мнению Скаршевского, всю недостоверную информацию лидер страны изложил за 20 секунд.

"Мы, первое украинское правительство, и я, первый украинский президент, которые получили четыре подряд транша от МВФ, полностью выполнив все условия программы. На сегодня, мы выполнили 80% взятых на себя обязательств в Меморандуме с МВФ", — приводит блогер цитату Порошенко.

Скаршевский отмечает, что за время украинского сотрудничества с МВФ страна уже получала более четырех траншей — в 1996-1997 годах и в 1998-2002 годах. Кроме того, по его словам, сейчас Киев выполнил лишь семь из 19 структурных маяков-обязательств, записанных в последнем Меморандуме с МВФ, что составляет 37 процентов, а не заявленные президентом 80 процентов.

"Спрашивается, зачем и с какой целью Президенту 40-миллионной страны говорить неправду не только внутри Украины, а еще и на международном уровне, если она очевидна и легко проверяема?" — подчеркнул Скаршевский на своей странице в Facebook.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на миллиард долларов каждый.