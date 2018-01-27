"Новая коалиция": Порошенко призвал Запад объединиться против России

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Европейским государствам необходимо объединиться против России и создать "новую коалицию", заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Соответствующая видеозапись с речью украинского лидера опубликована в Facebook.

"Сегодня мы оказались в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против всех нас. Поэтому, учитывая такое состояние вещей, мы должны думать о новой коалиции, новых программах или новом подходе", — сказал Порошенко, выступая на сессии, посвященной актуальным проблемам Центральной и Восточной Европы.

По мнению украинского лидера, европейские страны должны приложить усилия для того, чтобы противостоять "российской угрозе".

Главная военная угроза Украины

Ранее украинский лидер назвал Россию ключевой угрозой для Украины. Он отметил, что есть "все больше доказательств" подготовки российской стороны к "войне континентального масштаба". Он, как и некоторые другие западные лидеры, выразил обеспокоенность в связи с проведенными в прошлом году российско-белорусскими военными маневрами "Запад-2017".

По его мнению, "под видом стратегических командно-штабных учений не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины". В связи с этим, как отметил Порошенко, контроль на всех участках границы страны усилен.

Президент также не исключил, что Россия якобы может применить против Украины кибервойска. По его словам, российская сторона "пыталась повлиять на результаты выборов по всей Европе и в Соединенных Штатах".

"Уверен, что наша решительность и сплоченность не оставит им ни единого шанса", — добавил он.

Украинские высшие военные чины также говорят о "российской угрозе". Так, в октябре прошлого года генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что Россия якобы намерена использовать подводные лодки Черноморского флота против Украины.

О "российской угрозе" с моря активно заявляют и в НАТО. Так, некоторые чиновники Североатлантического альянса рассказали о возможности возрождения главнокомандования в Атлантике для противостояния России.

Усиление границ

Помимо Порошенко, в сессии приняли участие президент Литвы Даля Грибаускайте, лидер Польши Анджей Дуда и еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнес Хан.

Президент Литвы, в свою очередь, назвала основной приоритет для прибалтийских государств. По ее мнению, страны Балтии должны укрепить границы с Россией.

"Усиление обороны восточного фланга является приоритетом для нашего региона. Учения "Запад" продемонстрировали, что мы столкнулись не только с военными, но и гибридными угрозами. Поэтому обеспечение кибербезопасности становится все важнее", — сказала она.

Это не первый случай, когда Грибаускайте проявляет обеспокоенность в связи с учениями "Запад-2017". Ранее литовский президент пожаловалась генсеку ООН Антониу Гутеррешу в связи с российско-белорусскими маневрами. По ее мнению, эти учения моделировали реальный конфликт со странами-участницами НАТО.

Учения "Запад-2017" проходили в середине сентября. В них приняли участие почти 13 тысяч военнослужащих. Как рассказали в Минобороны России, военные маневры носили сугубо оборонительный характер.

Экс-посол ЕС в России, бывший глава Министерства иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас подверг критике Грибаускайте за то, что она выделила тему "российской угрозы". Он также посетовал, что акцент на этой "проблеме" не поможет Литве привлечь дополнительные инвестиции.

Ранее президент Литвы усмотрела "российскую угрозу" также и в строящейся Белорусской АЭС. По ее мнению, возводимый "вблизи границ НАТО объект может быть использован и как неконвенциональное оружие".

Мифические угрозы

Российский президент Владимир Путин, комментируя заявления некоторых глав государств и высокопоставленных чиновников о якобы "угрозе", исходящей от России, призвал европейские государства не придумывать мифы.

"Я думаю, что мы все хотим безопасности, спокойствия, благополучия и сотрудничества. Значит, не нужно ничего нагнетать, не нужно придумывать мифических российских угроз, каких-то гибридных войн и так далее. Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете, и на этой основе еще и формулируете перспективы политики", — заявил глава государства.

Он особо подчеркнул, что такая политика не имеет никаких перспектив.

"Есть перспективы только в одном — в сотрудничестве по всем направлениям, в том числе — по вопросам безопасности. Главная проблема в области безопасности сегодня какая? Терроризм. В Европе взрывают, в Париже взрывают, в России взрывают, в Бельгии взрывают, война идет на Ближнем Востоке. Вот о чем надо думать. А мы все рассуждаем, какие угрозы Россия создает", — подчеркнул Путин.