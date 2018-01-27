В Совфеде рассказали о предложенных Японией проектах сотрудничества

ТОКИО, 27 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси на встрече с российскими парламентариями предложила пять пакетов сотрудничества, рассказал журналистам находящийся в Японии с визитом председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев.
В этом году отмечается 20 лет отношений между Сахалинской областью и Хоккайдо. Состоятся обмены делегациями.
"Это важный повод для того, чтобы наполнить программу празднования 20-летия особым содержанием и (создать площадку – ред.) для важных встреч, в том числе бизнес-объединений двух регионов, а также дать толчок для реализации уже существующих договоренностей", — отметил Мезенцев.