В Совфеде рассказали о предложенных Японией проектах сотрудничества

ТОКИО, 27 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси на встрече с российскими парламентариями предложила пять пакетов сотрудничества, рассказал журналистам находящийся в Японии с визитом председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

"Губернатор Хоккайдо считает, что отношения ее губернаторства с Сахалином являются пионерскими. Она предложила пять пакетов сотрудничества и считает, что их можно развивать и в системе двух регионов, и в системе отношений Хоккайдо с регионами Дальневосточного и Сибирского Федеральных округов", — сказал Мезенцев.

В этом году отмечается 20 лет отношений между Сахалинской областью и Хоккайдо. Состоятся обмены делегациями.

"Это важный повод для того, чтобы наполнить программу празднования 20-летия особым содержанием и (создать площадку – ред.) для важных встреч, в том числе бизнес-объединений двух регионов, а также дать толчок для реализации уже существующих договоренностей", — отметил Мезенцев.