Косачев рассказал о тематике переговоров с Японией

ТОКИО, 27 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Вопросы смягчения визового режима между Японией и Россией обсуждались в ходе встречи с Хиросигэ Сэко, занимающим пост министра экономики, министра по развитию отношений с Россией и возглавляющего японо-российский дискуссионный клуб палаты советников японского парламента, об этом журналистам сказал председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, который возглавляет Консультативный совет по российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству.

"Мы говорили о необходимости облегчения визового режима между Россией и Японией. Эта тема пока существует больше в региональном разрезе: упрощение визовых процедур или отмена виз для Сахалина и Хоккайдо", — сказал Косачев.

Он отметил также, что месяц назад глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед парламентариями в Совете Федерации, назвал Японию в "числе тех стран, с которыми упрощение визовых процедур с последующей отменой виз актуальна".

Отмена виз между двумя странами, по мнению Косачева, "могла бы стать существенным фактором, который позволил бы двигаться вперед в том числе и в реализации проектов совместного хозяйствования" на южных Курилах.

В то же время, Косачев подчеркнул, что тема вызывает взаимный интерес, но "пока никаких конкретных решений на этот счет не просматривается".