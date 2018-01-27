В Boeing прокомментировали решение США по его иску против Bombardier

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Американский Boeing "разочарован" отрицательным решением Комиссии США по международной торговле (USITC) по его иску против канадской Bombardier.
Boeing "не согласен" с решением комиссии и намерен ознакомиться с результатами более подробного отчета касательно данного решения.
"Мы не намерены оставаться в стороне, пока нелегальные бизнес-приемы Bombardier будут продолжать наносить ущерб американским работникам и аэрокосмической индустрии", — подчеркивается в документе.
Boeing весной обвинил Bombardier в том, что та выиграла заказ авиакомпании Delta, предложив ей самолеты C-Series по "абсурдно низкой" цене. Американский концерн также обвинил конкурента в получении субсидий за счет налогоплательщиков. Власти США начали расследование. Минторг США принял промежуточное решение, сообщив, что США могут увеличить пошлину на импорт самолетов Bombardier до 219% в качестве компенсации за незаконное занижение компанией цен на американском рынке.