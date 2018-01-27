В Boeing прокомментировали решение США по его иску против Bombardier

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Американский Boeing "разочарован" отрицательным решением Комиссии США по международной торговле (USITC) по его иску против канадской Bombardier.

"Мы разочарованы тем, что Комиссия США по международной торговле не признала нанесенный Boeing многомиллиардный ущерб из-за незаконных государственных субсидий, которые, по данным министерства торговли, получал Bombardier и использовал их для демпинга цен на американском рынке небольших узкофюзеляжных самолетов", — говорится в заявлении компании.

Boeing "не согласен" с решением комиссии и намерен ознакомиться с результатами более подробного отчета касательно данного решения.

"Мы не намерены оставаться в стороне, пока нелегальные бизнес-приемы Bombardier будут продолжать наносить ущерб американским работникам и аэрокосмической индустрии", — подчеркивается в документе.

Ранее Комиссия США по международной торговле (USITC) постановила, что действия канадской авиастроительной компании Bombardier не вредят американской авиационной индустрии.

Boeing весной обвинил Bombardier в том, что та выиграла заказ авиакомпании Delta, предложив ей самолеты C-Series по "абсурдно низкой" цене. Американский концерн также обвинил конкурента в получении субсидий за счет налогоплательщиков. Власти США начали расследование. Минторг США принял промежуточное решение, сообщив, что США могут увеличить пошлину на импорт самолетов Bombardier до 219% в качестве компенсации за незаконное занижение компанией цен на американском рынке.