Марадона заявил о поддержке недавно осужденного экс-президента Бразилии

МЕХИКО, 27 янв – РИА Новости. Бывший аргентинский футболист Диего Марадона заявил о своей поддержке экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, приговоренного недавно к 12 годам тюрьмы за коррупцию.

"Дорогой Лула, Диего с тобой!" — написал Марадона в своем аккаунте в Instagram. Там же он разместил фотографию, на которой держит футбольную майку желтого цвета с надписью "Лула" и номером "18".

Марадона известен левыми политическими взглядами и длительными отношениями с правительством Венесуэлы. Он называл себя другом Уго Чавеса и поддерживал его курс на боливарианскую революцию. Футболист в свое время обещал добавить его портрет к своей коллекции татуировок (у него уже вытатуированы портреты Эрнесто Че Гевары и Фиделя Кастро).