В Совфеде рассказали о планах усилить взаимодействие с Японией

ТОКИО, 27 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Россия и Япония договорились возродить Совет губернаторов для усиления взаимодействия между регионами обеих стран, организационную часть работы планируется завершить к маю, об этом журналистам сказал председатель комитета по международным делам Константин Косачев.

"Будет возрождаться формат Совета губернаторов. Он существовал во время СССР. С японской стороны есть структура, которая объединят губернаторов, с российской стороны пока такого аналога нет, и поэтому функции координатора будет исполнять Совет Федерации, работу будет курировать Валентина Матвиенко, функции секретариата будет исполнять наш Консультативный совет по российско-японским межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству. Мы надеемся, к маю, когда планируются контакты на высшем уровне, в связи с открытием перекрестных годов России и Японии завершить организационную часть этой работы, чтобы российско-японский Совет губернаторов запустить в полном масштабе", — сказал Косачев.

Он отметил, что главам "наиболее активных на японском направлении субъектов Федерации" разосланы приглашения вступить в Совет губернаторов.