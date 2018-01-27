Пушков объяснил, почему польские власти "не в ладах с логикой"

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявления президента Польши Анджея Дуды об условиях закупки российского газа.
Польша ежегодно потребляет порядка пятнадцати миллиардов кубометров газа, из которых десять миллиардов поставляет "Газпром".
Пушков отметил противоречия в политике Варшавы относительно российского газа.
"Польша ведет себя странно: пытается сорвать Северный поток-2, действия против интересов России, но при этом требует от нас лучших условий для закупок нашего газа. Ей следует сделать выбор. Нельзя вредить и рассчитывать на лучшее отношение. В Варшаве явно не в ладах с логикой", — написал сенатор в микроблоге в Twitter.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год рядом с "Северным потоком" — от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают некоторые страны, в том числе Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и США, у которых есть амбициозные планы по экспорту в Европу собственного СПГ.