Постпред США при ООН опровергла слухи о любовной связи с Трампом

ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли, комментируя слухи о якобы ее любовной связи с президентом Дональдом Трамом, назвала эти сообщения абсолютно лживыми. Об этом американский дипломат заявила журналу Politico.

Подобные слухи появились после публикации книги "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" журналиста Майкла Вулффа.

"Это совершенная неправда", — сказала она. И добавила: "Но это связано с тем, что нам нужно всегда помнить, что каждый раз, я заметила это по моей жизни, что если ваша сильная сторона — разум, всегда найдётся небольшое количество людей, которые попытаются поставить это под сомнение, принизить вас с помощью лжи", — сказала постпред.

Книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" появилась на прилавках книжных магазинов 9 января и стала бестселлером в США. В произведении, в частности, заявляется, что Дональд Трамп не рассчитывал стать американским президентом, его супруга Меланья была крайне удивлена перспективой стать первой леди, а ряд советников Трампа сомневались в его психическом здоровье.

Администрация президента США категорически опровергает содержание книги. Личный адвокат Трампа, в свою очередь, направил автору книги и издателю письмо с требованием приостановить публикацию и распространение книги.