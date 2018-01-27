В США зафиксировали масштабную эпидемию гриппа

ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Эпидемия сезонного гриппа в США приблизилась к показателям пандемии 2009 года — так называемого "свиного гриппа", сообщил в пятницу Центр по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве США (CDC).
По его словам, гриппом больны 6,6% людей, обращающихся сейчас в американские больницы, в 2009 году этот показатель составил 7,7%.
В этом году сезонным штаммом стал наиболее распространенный H3N2, тогда как в 2009 году эпидемию вызвал штамм H1N1 — "свиной грипп". При этом штамм H3N2 опаснее "свиного гриппа", потому что на него хуже действуют вакцины.