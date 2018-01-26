Пользователи сети пришли в ярость из-за "дьявольской игры" из Японии

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. В сети появилось видео, на котором геймер пытается пройти аркаду Trap Adventure 2, где любой шаг приводит персонажа к гибели. Ролик посмотрели более 13 миллионов раз.

В японской игре, напоминающей SuperMario, герой перемещается по тоннелям и перепрыгивает через пропасти с крюками. Препятствия на пути игрока внезапно исчезают, переворачиваются и обрастают шипами в тот момент, когда на них ступает персонаж.

Большинство пользователей Twitter пришли к выводу, что эта игра — "зло". "Я чувствую, как во мне закипает ярость, пока я смотрю на это, какой злой гений создал ее", — спрашивает Woxje. "Ха-ха. Зло. Чистое зло!" — уверен Roysterini‏. "Что это за игра дьявола??" — пишет Rodrigo Branco‏. "Эта игра тебя просто ненавидит", — отметил Robert Jonsson‏.

Другие сравнили безуспешные попытки обойти шипы и ловушки со своей повседневностью. "Выглядит, как моя жизнь", — заметил BetaPax‏.

Третья группа пользователей отметила, что аркада причиняет им "невыносимую боль" и провоцирует желание что-нибудь разбить. "Я облысею от страданий", — написал LeveLEO. "Это закончилось бы разлетевшимся на куски телефоном", — прокомментировал Khaled M.‏

Приложение было выпущено еще в 2016 году, однако популярность приобрело только в январе 2018. К настоящему времени оно стала одной из самых скачиваемых программ в AppStore.