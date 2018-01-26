СМИ назвали предполагаемую причину стрельбы в Амстердаме

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Полиция Амстердама считает, что вероятной причиной инцидента со стрельбой в центре города является криминальный конфликт, сообщает местный телеканал AT5 со ссылкой источники в полиции.

По их данным, версия теракта представляется маловероятной.

Ранее полиция города сообщила о гибели одного человека и двух пострадавших в результате стрельбы в центре города. Пострадавшие госпитализированы в больницу, их ранения не уточняются.

По данным газеты Parool, свидетели прошествия заявили, что слышали звуки стрельбы рядом с детской площадкой, после чего стрелявший в балаклаве убежал с места инцидента. При этом звуки очевидцам напоминали стрельбу из автоматического оружия.

Согласно телерадиокомпании RTL, полиция пока не произвела задержаний.