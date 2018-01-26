Истребители НАТО сопроводили "российский самолет" над Прибалтикой

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Два истребителя F-16 ВВС Дании поднялись в воздух с авиабазы в Литве для сопровождения предположительно российского самолета. Об этом сообщается на сайте Объединенного командования ВВС НАТО.

Отмечается, что инцидент произошел утром 25 января. Курс летательного аппарата, по информации ресурса, пролегал над нейтральными водами, он направлялся в сторону Калининграда.

Два датских истребителя, дислоцированных на базе в Литве, вылетели для идентификации и сопровождения самолета. По завершении миссии они вернулись на аэродром.

В пресс-релизе НАТО не уточняется тип обнаруженного летательного аппарата, однако материал проиллюстрирован фотографией, на которой F-16 сопровождает российский СУ-34.