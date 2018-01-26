Истребители НАТО сопроводили "российский самолет" над Прибалтикой

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Два истребителя F-16 ВВС Дании поднялись в воздух с авиабазы в Литве для сопровождения предположительно российского самолета. Об этом сообщается на сайте Объединенного командования ВВС НАТО.
Два датских истребителя, дислоцированных на базе в Литве, вылетели для идентификации и сопровождения самолета. По завершении миссии они вернулись на аэродром.
В пресс-релизе НАТО не уточняется тип обнаруженного летательного аппарата, однако материал проиллюстрирован фотографией, на которой F-16 сопровождает российский СУ-34.