При стрельбе в центре Амстердама погиб человек

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Полиция Амстердама сообщила, что в результате стрельбы в центре города погиб один человек, еще два получили ранения.

"Один человек погиб, два человека с неизвестными ранениями доставлены в больницу", — говорится в сообщении полиции в Twitter. Проводится расследование, улица, на которой произошел инцидент, перекрыта.

По данным газеты Parool, свидетели прошествия заявили, что слышали звуки стрельбы рядом с детской площадкой, после чего стрелявший в балаклаве убежал с места инцидента. При этом звуки напоминали стрельбу из автоматического оружия.

Согласно телерадиокомпании RTL, полиция пока не произвела задержаний.