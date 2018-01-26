"Примирительная речь": Трамп попросил Давос помочь Америке быть первой

ДАВОС, 26 янв — РИА Новости/Янис Мадни, Елена Кудрявцева. Если на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2017 году весь мир задавался вопросом "Who is mister Trump" – новый президент Соединенных Штатов, то в этом году к концу форума участники получили ответ – он бизнесмен, который чувствует себя среди глав мировых компаний и корпораций как в родной стихии и умеет говорить на общем с ними языке.

В первые дни форума главы государств и бизнес с оптимизмом говорили о начавшемся экономическом росте, о новых технологиях, развитии нефтяного рынка, сетовали на киберпреступность и протекционизм.

Однако самыми ожидаемыми и запоминающимися моментами ВЭФ стали приезд и выступление Дональда Трампа, причем последнее стало фактически неофициальным закрытием форума,

Тема России не была топовой в Давосе. "Надо честно признать, что сегодня на давосском форуме Россия — это не топ-вопрос, не топ-тема для обсуждения. Может быть, это даже и хорошо. Потому что топ-вопросы касаются других вещей. Это вопросы глобализации, улучшения жизни, ответственности бизнеса и политиков за малоимущие слои населения, вопросы развития глобальной экономики", — рассказал РИА Новости о своих ощущениях от форума бизнесмен Дмитрий Пумпянский.

Хедлайнер Трамп



Второго за 48-летнюю историю ВЭФ визита президента США ждали не только "акулы бизнеса". Демонстрации в Швейцарии против его приезда начались еще до форума.

Во время мероприятия в самом Давосе в первые два дня группа из 20 человек проводила пикеты на главной улице с плакатами и лозунгами. В среду сотни человек вышли на улицы многих швейцарских городов, в том числе Цюриха, Женевы и Лозанны. Участники демонстраций выражали недовольство иммиграционной политикой американского лидера, а также обвиняли Трампа в расизме, сексизме и гомофобии.

Трамп прибыл к концу третьего дня форума, в четверг. К тому времени на двух оцепленных этажах основного павильона столпилось огромное количество журналистов и участников ВЭФ, желавших запечатлеть лидера США.

Президент по приезду помахал всем рукой, произнес приветственные слова и проследовал к vip-зоне, где провел почти пять часов. Туда к нему один за другим через неравные промежутки времени приходили и потом уходили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, а также основатель ВЭФ швейцарец Клаус Шваб.

Днем позже Трамп выступил с долгожданным специальным обращением к форуму, в котором объяснил миру, что же значит его знаменитая концепция "Америка превыше всего" (America first).

"Как президент Соединенных Штатов, я всегда буду ставить Америку на первое место, как и лидеры других государств должны ставить интересы своих стран на первое место", — сказал он. Трамп при этом отметил, что его концепция не означает, что США будут работать в одиночку – страна открыта к двусторонним переговорам по торговым сделкам со всем миром, включая членов Транстихоокеанского партнерства (ТТП).

"Это была примирительная речь на самом деле, он хотел показать себя не противником глобализации, не противником свободной торговли. Поэтому речь в целом многие восприняли достаточно позитивно", — прокомментировал речь президента глава ВТБ Андрей Костин.

Однако, по его мнению, многие замечали, что слова Трампа расходятся с делом.

"Многие говорят: слушайте, Трамп говорит одно, а накануне он поднял тарифы по целому ряду импортных товаров. Поэтому, не расходятся ли слова с делами? Будем смотреть, что будет дальше. Говорит хорошо, но на практике США в последнее время придерживаются очень жесткой протекционистской политики", — сказал банкир в интервью "России 24".

Отдельный упор в выступлении Трампа был сделан на успехах экономики США после его вступления в должность. Как минимум четырежды в своей речи он говорил "с тех пор, как я стал президентом". По словам Трампа, экономика США после многих лет стагнации теперь на подъеме, а налоговые изменения привели к позитивным результатом, самым ярким из которых стало решение Apple вернуть в страну 350 миллиардов долларов из Европы.

После речи, в которой американский лидер активно призывал всех инвестировать в экономику США, глава ВЭФ спросил, что в жизни Трампа больше всего подготовило его к президентству, и тот ответил – бизнес.

"Общее впечатление – что Трамп очень хотел понравиться здесь, в Давосе, европейскому бизнесу прежде всего. Трамп избегал каких-то резких комментариев, резких заявлений, он в принципе никого не обидел и никого не ругал, кроме террористов, что в принципе объяснимо", — рассуждает Костин.

"Трамп пытался показать, что говорит со своими: бизнес с бизнесом. В этом плане, наверное, Трампу легче было разговаривать с этой аудиторией, чем другим президентам. Здесь его родная стихия. Он бизнесмен и свою речь как бизнесмен и построил: давайте (вкладывайте) деньги в Америку, это выгодно, там с ними все будет хорошо", — сказал глава ВТБ.

Инвестировать в Россию выгоднее



Российская делегация словами Трампа не очень впечатлилась. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что считает потенциал российской экономики выше, чем у американской, в связи с этим Россия должна представлять для инвесторов больший интерес, чем США.

"Это дело бизнеса — решать, где инвестировать. Но, как мне кажется, российская экономика представляет гораздо больший интерес, потому что возможностей для развития новых областей и потенциал у российской экономики гораздо выше, чем у американской", — сказал Орешкин, комментируя речь Трампа в интервью "Коммерсант FM".

Конкуренция на рынках нефти и газа в ближайшие годы будет оставаться жесткой и будет ограничивать рост цен, подарков России ждать не стоит — такой вывод сделал Орешкин из выступления президента США.

Глава Минэкономразвития обещал добиться для инвесторов максимально комфортных условий с точки зрения ведения бизнеса в России. Для этого власти будут обеспечивать долгосрочную стабильность реального эффективного курса рубля.

Доллар же, напротив, пощекотал нервы инвесторов в ходе этого форума. Сначала глава Минфина США испугал бизнесменов, заявив, что более слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли, после чего курс доллара упал примерно на 2%. Дональду Трампу пришлось словесными интервенциями спасать положение.

А затем и вовсе был поднят вопрос об угрозе статусу доллара как резервной валюты. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, эта тема появилась на ВЭФ впервые, по инициативе Китая. "То, что Китай поставил этот вопрос, — это очень знаково, потому что в первый раз мы слышим слова о том, что использование доллара как геополитического оружия может поставить под угрозу статус доллара как резервной валюты, что является основой системы США", — заявил Дмитриев.

Слова Орешкина о привлекательности инвестиций в Россию подтвердило в ночь на пятницу международное рейтинговое агентство Moody's, которое повысило прогноз суверенного рейтинга РФ до позитивного. Агентство отметило снижение уязвимости страны к геополитике, а также к падению цен на нефть. Последнего удалось добиться во многом благодаря сделке ОПЕК+. Большинство экспертов сошлись на мнении, что это создает хорошую почву для возврата РФ в инвестиционную категорию во втором полугодии.

А в пятницу вечером американцы все же преподнесли России подарок, хоть и неприятный — Минфин США в очередной раз расширил санкции, включив в "черный список" граждан и компании, в основном ответственные за поставку газовых турбин в Крым.

Россия ответила на вопросы



Во всех публичных мероприятиях российской делегации постоянно приходилось отвечать на два вопроса: по какому экономическому пути она пойдет в новом политическом цикле и насколько чувствительны возможные новые и действующие санкции США.

В этот раз в Давос вместе с вице-премьером Аркадием Дворковичем приехали министр энергетики РФ, глава Минэкономразвития, министр связи, главы ВЭБа, РФПИ, ВТБ, Сбербанка, "Алросы", "Русала", "Северстали", ТМК, НЛМК, "Яндекса", "Лаборатории Касперского" и другие.

Завтрак ВТБ открыл серию вопросов российским чиновникам о новом сроке президента РФ и новых санкциях. По мнению Дворковича, экономика России давно адаптировалась к санкциям, и двигаться вперед они уже не мешают. Уделять слишком много внимания этой теме — значит тратить время впустую.

С ним, видимо, были согласны и представители американской делегации, которые, по словам вице-премьера, избегали встреч с коллегами из РФ. "Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений", — сказал он. Впрочем, уже на следующий день Дворкович рассказал, что все же встретился "на ногах" с представителями делегации США.

Что касается жизни после президентских выборов, российские делегаты были единодушны: в случае переизбрания Владимира Путина Россия только усилит свое влияние в мире. По мнению Дворковича, экономическая стратегия в следующем политическом цикле останется прежней, но сосредоточится на структурных реформах.

Завтрак Сбербанка был посвящен более футуристическим темам – технологиям и искусственному интеллекту. Самым запоминающимся участником завтрака оказалась робот София, которая шутила с Грефом насчет стереотипов в обществе по поводу роботов и даже согласилась покататься с ним на лыжах. Но сдержать обещание ей помешала украинская делегация, которая позже вывела робота из строя вопросом "Что делать с коррупцией на Украине?"