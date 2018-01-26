Двое чехов вернулись из кругосветного путешествия на старой "копейке"

ПРАГА, 26 янв — РИА Новости, Александр Куранов. Два молодых чеха, Филип Вогел и Петр Явурек из поселка Честице в Краловеградецком крае, вернулись в пятницу домой после завершения 10-месячного кругосветного путешествия, которое они совершили на автомобиле ВАЗ-2101, сообщил журналистам один из них.

"Мы выехали в поездку в апреле прошлого года на машине, которой около 42 лет. Ее купили по объявлению перед путешествием за 15 тысяч крон (около 600 евро). Проехали 56 тысяч километров по четырем континентам, посетили более 30 стран", — рассказал Вогел.

Более всего путешественники гордятся тем, что им удалось одолеть легендарную дорогу Pamir Highway в Таджикистане. Но самая сложная ситуация настала у них в США.

"У нас не оказалось некоторых документов, были серьезные опасения, что нас развернут в сторону дома. Еще были у нас две аварии, в Мексике и Эквадоре. Но все, в конце концов, окончилось благополучно. Мы очень рады вернуться домой", — сказал Вогел.

Первое, что сделали по возвращении оба путешественника — побежали на избирательный пункт, где в этот день началось голосование во втором туре президентских выборов. Но о своих политических предпочтениях они распространяться не стали.

Модель ВАЗ-2101, прототипом которой стал Fiat 124 и которая в народе получила название "копейка", выпускалась в СССР с 1970 по 1988 год, положив начало серии "классических" моделей Волжского автомобильного завода.