Российское судно покинет зону поиска подлодки "Сан-Хуан"

МЕХИКО, 26 янв – РИА Новости. Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь" в пятницу покинет зону поиска пропавшей аргентинской подлодки "Сан-Хуан", сообщили ВМС Аргентины.

"Сегодня ночью "Янтарь" возьмет курс на порт Буэнос-Айреса, чтобы пополнить запасы провианты и воды, а затем направится в Монтевидео, где произведет дозаправку", — говорится в распространенном ВМС коммюнике.

При этом "Янтарь" во время следования будет продолжать исследование морского дна своим многолучевым эхолотом, следуя предполагаемому маршруту "Сан-Хуана", отмечается в заявлении.

Сейчас поиск подлодки, помимо "Янтаря", осуществляют еще четыре судна, в том числе "Мальвинские острова" ВМС Аргентины с телеуправляемым российским подводным аппаратом "Пантера Плюс".

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.