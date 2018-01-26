США расширили санкции против России из-за Украины

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Власти США расширили санкционные списки и внесли в них 21 гражданина России и Украины (в основном из самопровозглашенных ЛНР и ДНР), а также девять компаний, следует из документа, опубликованного американским Минфином.

Еще по 12 фирмам министерство уточнило объем экономических ограничений.

По заявлению ведомства, решение является частью обязательств "по сохранению санкционного давления на Россию до полного выполнения обязательств в рамках Минских соглашений". Кроме того, меры введены из-за поставки в Крым газовых турбин производства немецкого концерна Siemens.

В опубликованный в пятницу перечень дополнений к санкциям вошли замминистра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак.

Заявление Минфина США

Расширенные санкции частично вызваны поставками газовых турбин в Крым, говорится в релизе американского ведомства. "ООО "Технопромэкспорт" (Technopromexport LLC) является одним из предприятий, ответственных за передачу агрегатов в Крым", — сказано в сообщении.

Минфин отметил, что в июле 2017 года четыре турбины, произведенные совместным предприятием Siemens и ООО "Силовые машины" (включено в санкционный лист. – Прим. ред.), были переданы в Крым. "Передача произошла, несмотря на четкие договорные условия, запрещающие использование турбин в Крыму", — заявляет пресс-служба.

В релизе также подчеркивается, что расширение санкций утверждает "оппозицию США российской оккупации Крыма и решительное осуждение попыток аннексии полуострова".

"Правительство США привержено сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины и привержено выявлять тех, кто пытается подорвать минские соглашения. Те, кто предоставляет товары, услуги или материальную поддержку физическим и юридическим лицам, находящимися под санкциями США за их деятельность на Украине, будут вовлечены в деятельность, которая может подвергнуть их санкциям в США", — заявил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

Он добавил, что новые меры направлены на "оказание давления" для полной имплементации минских соглашений по Украине.

При этом санкции коснулись также десяти министров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. В документе Минфина они названы "11-ю украинскими сепаратистами", которые своими действиями прямо или косвенно "угрожали миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины".

Украина благодарна

Президент Украины Петр Порошенко заявил журналистам, что поблагодарил американского госсекретаря Рекса Тиллерсона за новые санкции США против России, передает "112 Украина".

"Я поблагодарил господина госсекретаря за санкции, которые вводятся Соединенными Штатами против российских резидентов. Уверен, что эта политика является эффективной", — сказал глава государства во время общения с прессой в Давосе.

Реакция России

Санкции США не могут повлиять на позицию России по Крыму или изменить ее, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

При этом он подчеркнул, что страна не оставит этот шаг без внимания. "У нас нет политики "око за око, зуб за зуб", но выводы определенные будут сделаны", — заявил политик. Также он выразил уверенность в том, что расширение антироссийских мер не имеет отношения к политике. "Это не политика санкций, а политика максимального сдерживания растущей России. Американцы объявили нам торговую войну", — считает Джабаров.

В то же время первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков заявил РИА Новости, что санкции — это "вал", нацеленный на принуждение российских элит к проведению прозападной политики.

"Шаг за шагом, планомерно на Западе разворачивается вал, нацеленный на то, чтобы представить Россию в максимально негативном свете, обосновать тем самым политику давлений, шантажа и санкций и повлиять на российский правящий класс, на российский состоятельный класс, с тем, чтобы принудить его к проведению другой, более гибкой, прозападной политики", — сказал Новиков.

Что касается ответных мер со стороны России, депутат выразил уверенность, что в МИД "этот вопрос прорабатывается".

Ничего критичного

По мнению программного директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева, в новых антироссийских мерах нет ничего критичного.

"Отразятся плохо, но не критично. Плохо, потому что санкции уже стали таким фоном наших отношений. В общем, каких-то потрясений они не вызывают. Они ухудшают отношения, но каким-то детонатором взрыва не являются", — считает он.

Он добавил, что Россия, возможно, примет ответные меры. При этом Тимофеев подчеркнул, что необходимо понимать, какие ответные меры России могут быть в интересах Москвы.

В госкорпорации "Ростех" выразили сожаление, что под санкции попала их дочерняя компания "Технопромэкспорт".

"Нам не привыкать жить под санкциями. Очень жаль, что основным инструментом в международных отношениях становится давление, а не диалог", — заявили в "Ростехе".

В компании отметили, что любые санкции имеют негативные последствия, и пообещали приложить все усилия, чтобы уменьшить их влияние.