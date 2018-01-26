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Плюс для рейтинга: Саакашвили отправили под ночной домашний арест

20:2526.01.2018
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили в Апелляционном суде в Киеве. 26 января 2018Михаил Саакашвили в Апелляционном суде в Киеве. 26 января 2018
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 янв — РИА Новости. Апелляционный суд Киева в пятницу по жалобе генпрокуратуры страны принял решение об избрании в отношении экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области меры пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток.

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Саакашвили назвал решение суда попыткой властей ограничить его политическую деятельность на Украине. При этом политик заявил, что из этой затеи ничего не получится, так как он не намерен сворачивать марши своих сторонников в Киеве за импичмент президента Украины Петра Порошенко, которые уже скоро возобновятся.

Эксперты считают, что решение суда об аресте Саакашвили может наоборот повысить популярность политика.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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Ночной арест вместо круглосуточного

В своей апелляционной жалобе генпрокуратура требовала отменить решение Печерского районного суда Киева от 11 декабря 2017 года, которым прокуратуре было отказано в применении в отношении Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, и просила принять новое решение, которым все-таки отправить политика под круглосуточный арест.

Изначально ходатайство об избрании меры пресечения было подано в рамках уголовного дела, по которому Саакашвили подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".

По версии следствия, команда Саакашвили получила около 500 тысяч долларов от окружения экс-президента Украины Виктора Януковича на акции протеста в Киеве. Прокуратура утверждает, что протесты, проходившие осенью и зимой прошлого года, были направлены на "захват государственной власти и содействие членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратника, украинского бизнесмена Сергея Курченко, в прекращении их уголовного преследования, возобновления контроля над активами". Саакавшили все обвинения в свой адрес отрицает, называя дело политическим.

Михаил Саакашвили в Апелляционном суде в Киев. 22 января 2018
© РИА Новости / Стрингер
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В рамках уголовного дела украинские правоохранители предприняли попытку задержать Саакашвили 5 декабря 2017 года, однако его сторонники отбили его у стражей порядка, выломав дверь в микроавтобусе спецслужб. После этого они провели в центре Киева митинг за импичмент Порошенко. Через четыре дня Службе безопасности Украины (СБУ) со второй попытки удалось задержать Саакашвили, после чего он провел выходные в СИЗО, однако в дальнейшем был освобожден по решению Печерский райсуда, отказавшего в избрании меры пресечения политику.

В обоснование своей апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции прокуроры, в частности, указали, что если Саакашвили останется на свободе, он может уклоняться от участия в следственных действий, либо вовсе покинуть территорию Украины.

После шестичасового судебного заседания Апелляционный суд Киева принял решение о частичном удовлетворении жалобы прокуратуры, постановив посадить Саакашвили под ночной домашний арест, а не под круглосуточный.

"Ходатайство генпрокуратуры о применении круглосуточного ареста удовлетворить частично, применить в отношении Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток, а именно с 22.00 (23.00 мск) до 07.00 (08.00 мск) следующего дня", — зачитал решение председательствующий на заседании судья Олег Присяжнюк.

Согласно решению суда, Саакашвили будет отбывать арест в своей съемной квартире в центре Киева по адресу: улица Костельная, 7. На крышу именно этого дома ранее забрался Саакашвили во время его первого задержания.

Также суд обязал Саакашвили прибывать по первому требованию прокурора, следователя или судьи на следственные действия и не покидать Киев без разрешения прокурора.

Обвинение в подготовке высылки

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы прокуратуры Саакашвили заявил, что доводы прокуратуры о том, что он может покинуть Украину в случае отказа в его домашнем аресте, не соответствуют действительности. По его информации, украинская власть на самом деле сама добивается его высылки из страны.

Бывший губернатор Одесской области Украины и лидер политической партии Рух нових сил Михаил Саакашвили после посещения Апелляционного суда в Киеве. 19 января 2018
© РИА Новости / Стрингер
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"Я официально заявляю: позавчера украинский МИД обратился к МИД Польши с запросом, согласна ли Польша на мою реадмиссию. Это я хочу убежать или вы хотите, чтобы я сбежал?" — сказал Саакавшили на заседании суда.

Комментариями МИД Украины и Польши РИА Новости пока не располагает. Посольство Польши в Киеве не смогло прокомментировать ситуацию, пояснив, что вопрос реадмиссии не входит в его компетенцию.

Политик также заявил, что первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко якобы добивается, чтобы самопровозглашенные ДНР и ЛНР попросили внести в список на обмен пленными соратника Саакашвили Севериона Донгадзе, который сейчас находится под стражей на Украине в рамках дела о содействии участникам преступных организаций, по которому также проходит Саакашвили.

Обещание протестов

Реакция Саакашвили на решение суда была очень бурной, он обвинил суд в ангажированности. Он назвал судебный вердикт попыткой ограничить его политическую деятельность на Украине, в частности, помешать его поездкам по регионам для встречи со своими сторонниками.

Михаил Саакашвили в Апелляционном суде в Киеве. 3 января 2018
© РИА Новости / Стрингер
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"То, что они (суд — ред.) сегодня сделали, — это прямая попытка ограничить мою политическую деятельность… Ни одни потуги, чтобы ограничить меня в передвижении, в общении с людьми, запереть меня дома, ограничить меня в своих действиях у них не сработают", — заявил Саакашвили журналистам в зале суда.

Он также заявил, что если понадобится, он будет со своей квартиры созывать сторонников на массовые акции, "которые обязательно приведут к тому, что на Украине сменится власть".

Саакашвили сказал, что уже в ближайшее время будут возобновлены марши за импичмент, которые с конца 2017 года были поставлены политиком на паузу. При этом возле Верховной рады Украины в центре Киева до сих пор стоит палаточный городок сторонников Саакашвили, в котором все время продолжают дежурить несколько десятков человек. Правоохранители не предпринимали попыток демонтировать палатки, несмотря на то, что из-за них частично заблокировано движение автотранспорта в правительственном квартале.

Плюс для рейтинга

По мнению члена экспертного совета по делам национальностей Госдумы, доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша, решение суда о частичном домашнем аресте Саакашвили может прибавить популярности бывшему президенту Грузии.

"Возможно, такое решение суда немного ограничит политическую деятельность Саакашвили. Саакашвили является вполне контролируемой оппозицией, у него цель — не свергать режим, а не давать режиму Порошенко спокойно спать", — сказал Коктыш РИА Новости.

По его словам, политическая судьба Саакашвили зависит от его доноров и тех, кто за ним стоит.

Президент Украины Петр Порошенко во время Новогоднего поздравления граждан украины. 31 декабря 2017
© Фото : сайт Президента Украины
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"Если доноры в него будут вкладываться, то его политическая судьба имеет какие-то шансы. Но он является наемным политическим менеджером. То есть в этом плане вопрос о его судьбе не к нему, а к его спонсорам и союзникам. Это люди, которые не хотят светиться сами и используют Саакашвили как таран, чтобы расшатать политическую систему и легитимность Порошенко", — сообщил он.

По словам Коктыша, попытка таким образом ограничить политическую деятельность Саакашвили может для него сработать как в плюс, так и в минус.

"Это может прибавить ему популярность в том плане, что если он является гонимым режимом, то он на самом деле для режима опасен. Это будет зависеть от его политтехнологов, как они это будут представлять и позиционировать", — добавил эксперт.

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