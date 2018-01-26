Украина и США расширят сотрудничество в оборонной сфере, заявил Порошенко

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в ходе встречи в Давосе о новых этапах сотрудничества в оборонной сфере.

"Мы уже видим сегодня новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и договорились сегодня об определенных этапах этого сотрудничества", — сказал Порошенко.

Он отметил, что речь идет не только о грантовых поставках оружия за счет средств США, не только о предоставлении Киеву лицензий и разрешений на покупку вооружения, но и о совместном производстве, учениях и других вопросах.

Он сказал также, что ему известны даты поставки американских вооружений на Украину, но называть их не стал.

"Мне известны все даты и никто их от нас не скрывает. Как вы понимаете, поскольку речь идет об оружии, об оборонном сотрудничестве, я не то что не хочу, а точно не заинтересован… раскрывать их", — сказал Порошенко, его общение с прессой транслирует телеканал "112 Украина".