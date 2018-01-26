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В мире

США ввели санкции против российских компаний, связанных с Siemens

Сюжет:
Санкции в отношении России (6483)
19:4526.01.2018
(обновлено: 22:59 26.01.2018)
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© AP Photo / Carolyn KasterФлаг. Архивное фотоФлаг. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Чиновники Минэнерго РФ, "дочка" госкорпорации "Ростех" — компания "Технопромэкспорт" и ее гендиректор Сергей Топор-Гилка, а также концерн "Силовые машины" включены в санкционный список США из-за ситуации с поставками в Крым турбин немецкого концерна Siemens, сообщил минфин США.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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В опубликованный в пятницу список дополнений к санкциям вошли замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

Санкции введены из-за поставки газовых турбин в Крым, говорится в релизе минфина США, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"ООО "Технопромэкспорт" (Technopromexport LLC) является одним из предприятий, ответственных за передачу турбин в Крым", — объясняет ведомство, добавляя что в июле 2017 года четыре турбины, произведенные совместным предприятием Siemens и ООО "Силовые машины" (тоже включено в санкционный лист), были переданы в Крым. "Передача произошла, несмотря на четкие договорные условия, запрещающие использование турбин в Крыму", — заявляет минфин США.

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Минфин США объяснил расширение санкций против России
Немецкий концерн Siemens летом 2017 года заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Краснодарском крае, были незаконно поставлены в Крым, начав также череду судебных разбирательств в российских судах, чтобы вернуть турбины. В августе Евросоюз ввел санкции из-за этого скандала. В список ЕС попали Черезов, Грабчак, Топор-Гилка, "Технопромэкспорт" и компания "Интеравтоматика".

"Интеравтоматики" нет в санкционных списках США, но зато в них включен российский концерн "Силовые машины", которому принадлежит доля (35%) в совместном предприятии с Siemens в Ленинградской области. Это предприятие изготовило спорные турбины.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
olpin51
Вот тут дали, как говорится, маху. Надо было бы как-нить через пару других перепродаж купить турбины General Electric. Вот это было бы здорово интересно.
20:41
26.01.2018
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Александрi.ster
i.ster, а уже ты от туда вещаешь?
21:32
26.01.2018
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