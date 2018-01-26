Земан о своем сопернике на выборах президента Чехии: это начинающий политик

ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. Действующий глава Чехии Милош Земан при голосовании в пятницу на выборах президента республики заявил, что на сей раз ему, в отличие от выборов 2013 года, противостоит начинающий политик.

Во втором туре выборов Земану, набравшему в первом туре 38,56% голосов, противостоит экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош (26,6%). Во втором туре первых прямых президентских выборов 2013 года соперником Земана был экс-глава МИД Карел Шварценберг, которого он в итоге опередил почти на 10%, набрав 54,8% голосов. Последние опросы общественного мнения показали, что Земан и Драгош имеют примерно равные шансы.

"Пять лет назад моим соперником был активный политик, ныне это соперник, который до сих пор политикой не занимался, в этом большая разница", — сказал Земан журналистам после того, как опустил в урну листок для голосования.

При входе в зал для голосования Земан сделал вид, что внимательно осматривает помещение. "Я жду, не выскочит ли опять откуда-нибудь полуобнаженная женщина. Видимо, сегодня этого не случится", — сказал он, имея в виду инцидент из первого тура выборов, когда в зале для голосования на него из рядов журналистов выскочила, раздеваясь на ходу, активистка украинского феминистского движения Femen Анжелина Диаш, которая таким образом выразила протест против хороших отношений Земана с российским руководством.

На сей раз полиция и сотрудники президентской охраны внимательно контролировали всех входивших в помещение для голосования людей, включая журналистов, и впустили в здание лишь около 20 представителей СМИ, примерно половину из общего числа стремившихся присутствовать при голосовании Земана.

Голосование во втором туре выборов президента Чехии началось в пятницу в 14.00 (16.00 мск) и будет продолжаться до 22.00 (24.00 мск). В субботу оно будет проходить с 8.00 (10.00 мск) до 14.00 (16.00 мск). К 18.00 (20.00 мск) субботы национальное статуправление предполагает подвести итоги голосования.