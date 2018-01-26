Во Франции крупнейший профсоюз тюремщиков согласился прекратить протесты

Горящие покрышки во время акции протеста работников тюрем во Франции. Архивное фото

Горящие покрышки во время акции протеста работников тюрем во Франции. Архивное фото

ПАРИЖ, 26 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Самый большой профсоюз сотрудников тюрем Франции UFAP — UNSA Justice подписал соглашение с министерством юстиции страны, протесты надзирателей будут прекращены.

"Мы подписали соглашение с министерством юстиции Франции. В нем речь идет о новых рабочих местах, о способах обеспечения нашей безопасности и о компенсациях для сотрудников тюрем", — сказал РИА Новости представитель профсоюза.

Он отметил, что профсоюз обратился к коллегам с призывом о прекращении протестных акций у стен тюрем.

Представители UFAP — UNSA Justice называют подписанное соглашение "основой эволюции тюремной системы Франции, где безопасность и порядок снова должны приобрести значимость".

Во Франции почти две недели продолжались общенациональные акции протеста сотрудников тюрем, которые требовали усилить меры безопасности в местах заключения. К проведению акций ранее призвали профсоюзы, заявившие об абсолютной безнаказанности и пренебрежении со стороны правительства к правилам содержания осужденных за экстремизм.

Среди требований, выдвинутых сотрудниками пенитенциарных учреждений, — специальный подход к заключенным по статьям об экстремизме, создание тюрем, адаптированных под разные типы заключенных, обеспечение персонала необходимым снаряжением и многое другое. Также работники тюрем просили о пересмотре системы оплаты труда.

Три надзирателя тюрьмы во французской коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале) 11 января получили ранения в результате нападения заключенного, отбывающего срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году. На фоне продолжающихся акций протеста в различных регионах Франции произошли еще несколько нападений заключенных на сотрудников тюрем.