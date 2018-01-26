ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине. В черный список внесли 21 гражданина России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девять компаний, следует из документа, опубликованного американским Минфином.

Среди них заместитель министра энергетики России Андрей Черезов и директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, десять министров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

Из компаний в список попали дочерние структуры "Сургутнефтегаза", в том числе Киришский НПЗ и "Сургутнефтегазбанк", а также "Силовые машины" и "Технопромэкспорт".

Кроме того, еще по 12 компаниям санкции были уточнены.

Как заявляет Минфин, сегодняшнее решение являются частью его обязательств "по сохранению санкционного давления на Россию до полного выполнения их обязательств в рамках Минских соглашений". Кроме того, санкции введены из-за поставки в Крым газовых турбин производства немецкого концерна Siemens.

Страны Запада ввели антироссийские санкции в 2014 году, после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией, а затем неоднократно продлевали и усиливали их. В ответ Москва ввела свои ограничительные меры и взяла курс на импортозамещение. При этом российские власти не раз заявляли, что на всякое усиление санкций последует адекватный ответ.

Реакция России

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что Россия не оставит новые санкции без внимания.

"У нас нет политики "око за око, зуб за зуб", но выводы определенные будут сделаны", — сказал он.

По словам сенатора, в частности, могут быть расширены меры, которые Россия уже применяет в отношении США.

"Я не могу раскрыть их суть, но они уже действуют и раздражают американцев", — сказал Джабаров.

Он добавил, что Вашингтон объявил Москве торговую войну, но никакие санкции не повлияют на позицию России по Крыму и не заставят изменить ее.

В госкорпорации "Ростех" выразили сожаление, что под санкции попала их дочерняя компания "Технопромэкспорт".

"Нам не привыкать жить под санкциями. Очень жаль, что основным инструментом в международных отношениях становится давление, а не диалог", — заявили в "Ростехе".

В компании отметили, что любые санкции имеют негативные последствия, и пообещали приложить все усилия, чтобы уменьшить их влияние.