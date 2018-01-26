Бельгия передала Франции предполагаемого сообщника парижских террористов

БРЮССЕЛЬ, 26 янв — РИА Новости, Владимир Добровольский. Бельгия в пятницу передала французским властям предполагаемого сообщника организаторов терактов в Париже, в квартире которого изготавливались пояса смертников, сообщила федеральная прокуратура страны.

"В рамках расследования, открытого по итогам терактов в Париже 13 ноября 2015 года и теракта в (поезде) Thalys 21 августа 2015 года, Мохаммед Б. был сегодня передан французским властям", — говорится в сообщении.

Речь идет о Мохаммеде Баккали — бельгийском гражданине 1987 года рождения. По данным следствия, он снимал в Брюсселе две квартиры, использовавшихся террористами. В одной из них, расположенной в коммуне Скарбек, изготовлялись пояса смертников, взорванные в Париже.

Решение о его экстрадиции было принято обвинительной палатой брюссельского суда еще в июне 2016 года. Исполнение французского ордера на арест было одобрено при условии, что он вернется в Бельгию отбывать наказание.

В августе 2015 года злоумышленник открыл огонь из автоматического оружия в скоростном экспрессе Thalys, следовавшем из Амстердама в Париж. Пострадали три человека. Нападавшего удалось обезвредить пассажирам, среди которых были двое американских военных, один из них получил огнестрельное ранение, второй — ножевое.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.