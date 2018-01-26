Эстония не прислушается к ПАСЕ в вопросе неграждан, считает эксперт

ТАЛЛИН, 26 янв – РИА Новости. Эстонские власти вряд ли прислушаются к мнению Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая рекомендует прибалтийской республике сократить число лиц без гражданства, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

По его словам, причиной того, что ПАСЕ в своем докладе по Эстонии затронула проблему неграждан, мог стать сильный диссонанс между тем, что декларируют европейские политики в качестве своего идеала государственного и политического устройства, и тем, что на самом деле имеет место быть в странах Балтии, где значительная часть населения живет без гражданства.

"То есть фактически дискриминируется", — цитирует Безпалько Sputnik Эстония.

За рекомендациями ПАСЕ, по его мнению, могут стоять регулярные критические заявления со стороны России и тех немногочисленных русскоязычных деятелей, которые пытаются достучаться до европейских политиков.

Такие рекомендации — позитивный шаг, но в то, что они будут выполнены, верится с трудом, отметил Безпалько. По его словам, судя по риторике эстонских политиков, прислушиваться к каким-либо рекомендациям по вопросу неграждан они не намерены.

В Эстонии проживают порядка 80 тысяч так называемых неграждан. Они не имеют права состоять в партиях и голосовать на выборах в Европарламент. Наличие в Эстонии, а также в Латвии массового безгражданства неоднократно критиковалось Россией, ОБСЕ, Советом Европы и ООН.

В четверг, 25 января, в Страсбурге на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы был обнародован доклад по Эстонии. Документ отмечает достижения государства в сфере электронного управления и киберзащиты, а также содержит рекомендации о сокращении числа лиц без гражданства. ПАСЕ советует Эстонии присоединиться к Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

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