Эстония не прислушается к ПАСЕ в вопросе неграждан, считает эксперт

ТАЛЛИН, 26 янв – РИА Новости. Эстонские власти вряд ли прислушаются к мнению Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая рекомендует прибалтийской республике сократить число лиц без гражданства, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.
"То есть фактически дискриминируется", — цитирует Безпалько Sputnik Эстония.
За рекомендациями ПАСЕ, по его мнению, могут стоять регулярные критические заявления со стороны России и тех немногочисленных русскоязычных деятелей, которые пытаются достучаться до европейских политиков.
Такие рекомендации — позитивный шаг, но в то, что они будут выполнены, верится с трудом, отметил Безпалько. По его словам, судя по риторике эстонских политиков, прислушиваться к каким-либо рекомендациям по вопросу неграждан они не намерены.
В Эстонии проживают порядка 80 тысяч так называемых неграждан. Они не имеют права состоять в партиях и голосовать на выборах в Европарламент. Наличие в Эстонии, а также в Латвии массового безгражданства неоднократно критиковалось Россией, ОБСЕ, Советом Европы и ООН.
В четверг, 25 января, в Страсбурге на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы был обнародован доклад по Эстонии. Документ отмечает достижения государства в сфере электронного управления и киберзащиты, а также содержит рекомендации о сокращении числа лиц без гражданства. ПАСЕ советует Эстонии присоединиться к Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.
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