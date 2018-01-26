Глава ДНР опроверг сообщения о проведении мобилизации в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (204)

ДОНЕЦК, 26 янв — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко опроверг сообщения украинских СМИ о начале мобилизации, он заявил, что в ДНР начались плановые сборы резервистов.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в ДНР проходит мобилизация, жители республики получили повестки с призывом срочно явиться в военкомат.

"В Донецкой народной республике в подразделениях вооруженных сил ДНР начались плановые учебные сборы граждан, находящихся в запасе… Повторюсь, никакой мобилизации пока не проходит. Только сборы резервистов", — заявил Захарченко в пятницу.

Захарченко добавил, что по окончании плановых сборов будут подведены итоги и награждены лучшие из резервистов.